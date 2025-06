Stratosphérique ce vendredi soir pour s’of­frir Novak Djokovic en trois sets pour le compte des demi‐finales de Roland‐Garros, Jannik Sinner a rendu un très bel hommage à son adver­saire lors de l’in­ter­view d’après match sur le court.

« Il a accompli telle­ment de choses, c’est le meilleur joueur de l’his­toire de notre sport et jouer contre lui, ici, c’est abso­lu­ment incroyable. Bien sûr, j’ai essayé de ne pas penser à tout cela mais avant de rentrer sur le court, on ressent toute cette tension, on pense à ce qui nous attend. J’ai essayé de me préparer du mieux possible pour être paré à toutes les éven­tua­lités et je suis évidem­ment heureux du résultat. »