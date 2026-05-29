Invaincu lors de ses 30 derniers matchs et sacré cette saison à Indian Wells, Miami, Monte‐Carlo, Madrid et Rome, Jannik Sinner semblait intouchable avant ce Roland‐Garros. Immense favori du tournoi en l’absence du double tenant du titre Carlos Alcaraz, le numéro 1 mondial a pourtant sombré dès le deuxième tour.
Programmé en première rotation sur le court Philippe‐Chatrier jeudi, à midi, face à l’Argentin Juan Manuel Cerundolo (56e mondial), l’Italien menait 6–3, 6–2, 5–1 avant de s’effondrer physiquement, et de finalement s’incliner 3–6, 2–6, 7–5, 6–1, 6–1.
En conférence de presse, Sinner a donné quelques éléments d’explication et s’est déjà projeté sur la suite de la saison.
« J’essaie toujours de voir le côté positif. Si l’on regarde l’ensemble de la saison sur terre battue, c’était très bien. J’ai vraiment, vraiment, vraiment bien joué, en remportant trois tournois d’affilée sur cette surface. En arrivant ici, vu la manière dont je jouais, je me sentais très bien. Je frappais bien la balle, je me déplaçais bien, et ce jeudi, ça ne s’est pas passé comme prévu. Je pense que plusieurs facteurs combinés ont provoqué ce résultat, mais encore une fois, ça peut arriver. J’ai maintenant besoin de temps pour analyser ce qui n’a pas fonctionné ici et retenir le positif : nous allons pouvoir bien nous entraîner avant Wimbledon. Ensuite, il y aura encore de grands rendez‐vous, comme Montréal, Cincinnati et l’US Open. Il reste encore beaucoup de tournois à jouer cette saison. »
Publié le vendredi 29 mai 2026 à 11:48