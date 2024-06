En confé­rence de presse, Jannik a été encore sobre et classe. Il est revenu sur le forfait de Novak, et cela ne lui fait pas vrai­ment plaisir.

« Bien sûr, ce n’est pas ce à quoi je m’at­ten­dais. En fait, il a eu deux matchs très longs, de cinq sets. C’est donc dur. Le premier s’est terminé très tard, aussi. C’est dur, aussi, pour le tournoi d’ailleurs, parce que Novak qui se retire, c’est quelque chose de dur à encaisser »

Plus le temps passe et plus Jannik prend de la place sur et en dehors du court par une atti­tude irré­pro­chable. Maintenant, tous les fans attendent avec impa­tience son duel face à Alcaraz. Pour le moment, leurs confron­ta­tions ont toujours été un régal.