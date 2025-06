Battu lors de ses quatre derniers duels face à Carlos Alcaraz, dont le dernier en finale du Masters 1000 de Rome il y a trois semaines, Jannik Sinner va devoir changer ses plans s’il veut soulever sa première Coupe des Mousquetaires, ce dimanche à Roland‐Garros (à partir de 15h).

Interrogé sur ce 13e duel à venir face à son grand rival (8−4 pour l’Espagnol), l’Italien a visi­ble­ment une petite idée en tête, comme il l’a confié à sortie du court après sa victoire contre Novak Djokovic en demi‐finales.

« Je dois jouer mon meilleur tennis si je veux jouer à égalité avec lui, mais je suis très heureux d’être en finale et d’avoir une nouvelle chance. Je vais essayer de faire quelque chose de diffé­rent. Je dois comprendre ce qui fonc­tionne bien contre lui et ce qui ne fonc­tionne pas. Et puis on verra bien. Les finales de Grand Chelem sont un peu diffé­rentes. Elles peuvent être très longues ou courtes. Cela dépend de celui qui joue très bien. Tout peut arriver. Je suis content. Je n’au­rais jamais pensé me retrouver dans cette situation. »