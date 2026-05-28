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Jannik Sinner, battu dès le 2e tour : « Je ne me suis jamais senti aussi mal sur un court de tennis. C’est le sport, je dois accepter cette situation »

Par
Laurent Trupiano
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En confé­rence de presse devant une salle comble, Jannik Sinner, éliminé dès le 2e tour de Roland‐Garros alors qu’il menait 6–3, 6–2, 5–1, était calme et posé.

Après avoir féli­cité son adver­saire, Juan Manuel Cerundolo, le numéro 1 mondial a clai­re­ment expliqué pour­quoi il n’a pas pu riva­liser à partir de la fin du troi­sième set. 

« Je n’ai pas bien dormi. Ce matin, la vérité est que je ne me sentais pas très bien. J’ai bien débuté le match et au milieu du 3ème set j’ai commencé à me sentir faible, sans énergie. Je n’ai pas d’ex­pli­ca­tions précises pour dire ce qui est arrivé mais je me sentais sans vie. J’ai donc laissé passé le 4ème avant de tenter de retrouver des forces dans la manche déci­sive mais cela n’a pas été le cas. C’est le sport, c’est comme ça, cela arrive ici alors que j’avais fait de ce tournoi mon objectif de l’année. Je dois accepter cette situa­tion. J’ai eu une très bonne saison sur terre battue. Si je devais résumer, je ne me suis jamais senti aussi mal sur un court de tennis. Après, je veux rester positif, je vais avoir du temps pour me reposer, retrouver la forme et me préparer serei­ne­ment pour Wimbledon. » 

Publié le jeudi 28 mai 2026 à 17:01

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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