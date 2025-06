Lors de son passage en confé­rence de presse après sa défaite contre Carlos Alcaraz en finale de Roland‐Garros, Jannik Sinner a été inter­rogé sur la place de cette rencontre épique dans l’his­toire du tennis. Et fidèle à lui‐même, l’Italien s’est montré mesuré même s’il a reconnu une simi­li­tude entre le fait d’af­fronter Nadal, Djokovic et Alcaraz.

« Oui, je pense que chaque riva­lité est diffé­rente, non ? À l’époque, ils jouaient un peu diffé­rem­ment tennis. Aujourd’hui, vous savez, la balle va vite. C’est très physique. De mon point de vue, c’est un peu diffé­rent, mais , on ne peut pas comparer. J’ai eu la chance de jouer contre Novak, contre Rafa. En Grand Chelem, je n’ai malheu­reu­se­ment jamais joué Roger. Battre ces gars‐là, c’est beau­coup. J’ai le même senti­ment quand j’af­fronte Carlos et d’autres joueurs. C’est bien de voir que nous pouvons produire du tennis comme ça, parce que je pense que c’est bon pour tout le mouve­ment du tennis et pour le public. L’atmosphère était bonne aujourd’hui, et le fait d’en faire partie est très spécial. Bien sûr, je suis heureux d’en faire partie. Je serais même encore plus heureux si j’avais ici avec moi trophée. Mais on ne peut pas changer les choses maintenant. »