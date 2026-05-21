Dans l’Equipe Magazine, Jannik se lâche enfin. Quand on l’in­ter­roge au sujet de sa popu­la­rité et des incon­vé­nients d’être devenu l’un des meilleurs joueurs de la planète, il a une réponse qui résume le personnage.

« Ça a un prix, d’être un des meilleurs joueurs du monde. Les gens te recon­naissent, c’est comme ça. Mais j’es­saye de vivre ça le plus norma­le­ment possible. Je n’ai ni envie ni besoin de me la raconter, que ce soit en dehors du court où n’im­porte où ailleurs. Je suis heureux de ce que j’ai, heureux surtout d’être en bonne santé. La vie que j’ai choisie demande des sacri­fices mais c’est aussi une ques­tion d’équi­libre : je n’aurai qu’une fois 24 ans et j’es­saye d’en profiter, de passer de bons moments en dehors du court. Et je crois que je le trouve plutôt bien, cet équi­libre. J’ai un super groupe d’amis, les mêmes depuis toujours, et des gens à mes côtés qui prennent soin de moi. »