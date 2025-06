Si la victoire écra­sante de Jannik Sinner contre Andrey Rublev en huitièmes de finale de Roland‐Garros n’a pas surpris grand monde, sa posi­tion en retour de service en a étonné plus d’un.

En effet, comme vous pouvez le constater sur la photo ci‐dessous, le numéro 1 mondial a décidé d’imiter en quelque sorte Kei Nishikori et d’uti­liser une posi­tion de trois quart face.

Depuis quand Sinner copie la posi­tion de Nishikori en retour ? pic.twitter.com/331e4YSD2m — Tiče (@Titche14) June 2, 2025

Interrogé à ce sujet par Alizé Cornet lors de la tradi­tion­nelle inter­view d’après match sur le court, l’Italien a expliqué les raisons de cette décision.

« Avec mon équipe, nous avons décidé de changer juste avant le tournoi. Quelques fois, j’ai besoin de plus rythme en retour de service et cette posi­tion m’en donne un peu plus, notam­ment sur les premières balles, qui arrivent souvent très vite. J’essaie de bloquer un peu plus en retour. Sur la seconde balle, j’es­saie de changer un peu, en étant parfois un peu plus en avant, parfois un peu plus en arrière. C’est un sport très tactique, on essaie toujours de s’amé­liorer. Aujourd’hui (lundi), il y avait un petit peu de vent, donc j’ai essayé de m’adapter. »