Depuis juin 2022, Jannik Sinner travaille avec Darren Cahill. Sous ses services, le numéro un mondial a notam­ment remporté ses trois premiers Grand Chelem.

Questionné sur des aspects qu’il n’ap­précie pas chez son entraî­neur, sur les antennes de TNT Sports, il a abordé avec humour, les habi­tudes alimen­taires de l’Australien, en déca­lage avec celle des spor­tifs de haut niveau.

« C’est vrai­ment quel­qu’un de très, très gentil. Mais parfois, il y a une chose qui me dérange : nous mangeons tous très saine­ment… et lui, il commande simple­ment des frites ou des desserts, et nous le regar­dons tous avec envie en nous disant : « Ah, si seule­ment j’étais à ta place ». Mais il s’est amélioré, main­te­nant il ajoute des légumes », a déclaré l’Italien, dans des propos rapportés par Championat.