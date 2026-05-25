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Jannik Sinner tape du poing sur la table : « C’est un manque de respect »

Par
Thomas S
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Tennis - Rome 2026 - ATP - WTA - 12/05/2026 -

Récemment inter­viewé par Paris Match en marge de Roland‐Garros où il fera ses débuts ce mardi face au Français, Clément Tabur, Jannik Sinner est revenu sur la fameuse fronde des joueurs contre les tour­nois du Grand Chelem. 

Et l’ac­tuel numéro 1 mondial a réaf­firmé ce qu’il avait dit en confé­rence de presse d’avant tournoi concer­nant le manque de respect. Une posi­tion assez inha­bi­tuelle de la part de l’Italien, d’un naturel discret et réservé. 

« Sans nous, les joueurs, ls tour­nois ne peuvent pas avoir lieu. Nous, le Top 10 hommes et femmes, avons écrit une lettre il y a quelques temps, et après plus d’un an, nous n’avons obtenu aucune réponse. C’est un manque de respect. Nous deman­dons une augmen­ta­tion du prize money mais aussi une pension, ce qui est très impor­tant. Nous deman­dons égale­ment de prendre part à certaines déci­sions durant le tournoi. Ce n’est pas seule­ment pour nous, les meilleurs joueurs, mais aussi pour les joueurs classés autour de la 190e place mondiale. Ils devraient gagner beau­coup plus d’argent. Nous essayons d’avoir une meilleure conver­sa­tion main­te­nant et dans le futur et nous espé­rons qu’il y ait une conclu­sion favorable. »

Publié le lundi 25 mai 2026 à 16:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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