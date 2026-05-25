Récemment inter­viewé par Paris Match en marge de Roland‐Garros où il fera ses débuts ce mardi face au Français, Clément Tabur, Jannik Sinner est revenu sur la fameuse fronde des joueurs contre les tour­nois du Grand Chelem.

Et l’ac­tuel numéro 1 mondial a réaf­firmé ce qu’il avait dit en confé­rence de presse d’avant tournoi concer­nant le manque de respect. Une posi­tion assez inha­bi­tuelle de la part de l’Italien, d’un naturel discret et réservé.

Full inter­view of Jannik Sinner to paris­match 🥰 pic.twitter.com/Yfiss9EqzH — jannik sinner files (@jannik_files) May 25, 2026

« Sans nous, les joueurs, ls tour­nois ne peuvent pas avoir lieu. Nous, le Top 10 hommes et femmes, avons écrit une lettre il y a quelques temps, et après plus d’un an, nous n’avons obtenu aucune réponse. C’est un manque de respect. Nous deman­dons une augmen­ta­tion du prize money mais aussi une pension, ce qui est très impor­tant. Nous deman­dons égale­ment de prendre part à certaines déci­sions durant le tournoi. Ce n’est pas seule­ment pour nous, les meilleurs joueurs, mais aussi pour les joueurs classés autour de la 190e place mondiale. Ils devraient gagner beau­coup plus d’argent. Nous essayons d’avoir une meilleure conver­sa­tion main­te­nant et dans le futur et nous espé­rons qu’il y ait une conclu­sion favorable. »