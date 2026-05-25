Récemment interviewé par Paris Match en marge de Roland‐Garros où il fera ses débuts ce mardi face au Français, Clément Tabur, Jannik Sinner est revenu sur la fameuse fronde des joueurs contre les tournois du Grand Chelem.
Et l’actuel numéro 1 mondial a réaffirmé ce qu’il avait dit en conférence de presse d’avant tournoi concernant le manque de respect. Une position assez inhabituelle de la part de l’Italien, d’un naturel discret et réservé.
Full interview of Jannik Sinner to parismatch 🥰 pic.twitter.com/Yfiss9EqzH— jannik sinner files (@jannik_files) May 25, 2026
« Sans nous, les joueurs, ls tournois ne peuvent pas avoir lieu. Nous, le Top 10 hommes et femmes, avons écrit une lettre il y a quelques temps, et après plus d’un an, nous n’avons obtenu aucune réponse. C’est un manque de respect. Nous demandons une augmentation du prize money mais aussi une pension, ce qui est très important. Nous demandons également de prendre part à certaines décisions durant le tournoi. Ce n’est pas seulement pour nous, les meilleurs joueurs, mais aussi pour les joueurs classés autour de la 190e place mondiale. Ils devraient gagner beaucoup plus d’argent. Nous essayons d’avoir une meilleure conversation maintenant et dans le futur et nous espérons qu’il y ait une conclusion favorable. »
Publié le lundi 25 mai 2026 à 16:40