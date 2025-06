En confé­rence de presse de presse après sa victoire contre Novak Djokovic en demi‐finales de Roland‐Garros, le numéro 1 mondial a répondu avec humi­lité à une ques­tion sur sa riva­lité avec Alcaraz.

« Oh, ça prend du temps pour se comparer au Big 3 ou au Big 4… Seul le temps le dira. Selon moi, Alcaraz est un joueur qui me rend meilleur, il m’oblige à repousser mes limites. On essaie de comprendre là où on peut progresser avant de s’af­fronter. Lui, comme Novak, m’ont fait comprendre que j’avais besoin de devenir un peu plus impré­vi­sible. Le tennis, comme les autres sports, a besoin de riva­lités. Ça pour­rait être l’une de celles‐ci, mais il y a aussi d’autres joueurs. On ne peut pas comparer Carlos et moi au Big 3. »

Sinner et Alcaraz vont s’af­fronter pour la première fois en finale de Grand Chelem. L’Espagnol mène 7–4 dans ses face‐à‐face avec l’Italien en ayant remporté leurs quatre dernières confrotations.