Les nouvelles balles Wilson ont beaucoup fait parler depuis le début de Roland-Garros. Plusieurs joueurs dont Rafael Nadal les ont critiquées. Jason Collins, directeur mondial des produits des sports de raquettes chez l’équipementier américain, a été contraint de réagir pour The Associated Press.

« J’aimerais que Nadal l’emporte pour que cette histoire de balles ne soit qu’une anecdote, a-t-il étonnement déclaré. Je suis convaincu que lorsque la poussière retombera sur cet événement, la balle ne sera pas ce dont on se souviendra de ce Roland Garros 2020 »

Il a également réagi aux propos de Daniel Evans, estimant que « ces balles ne devraient même pas être données à un chien » : « Certaines de ces balles étaient littéralement dans une flaque d’eau. Elles auraient dû être retiré du jeu », a estimé le directeur de Wilson.

Enfin, Jason Collins a souligné la quasi similitude selon lui entre ses balles et les anciennes (Babolat) : « D’un point de vue purement technique, les balles sont pratiquement identiques. Le poids, le rebond, la taille sont très très proches. Chaque fois qu’il y a un changement, ces gars et ces filles sont extrêmement sensibles et malheureusement parfois la perception prend le pas sur le bon sens », a-t-il conclu, glissant un petit tacle aux joueurs.