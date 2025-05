Jaume Munar était remonté suite à sa défaite ce jeudi face à Arthur Fils au deuxième tour de Roland‐Garros.

Après s’en être pris au public fran­çais en confé­rence de presse d’après match, le joueur espa­gnol n’a pas épargné son adver­saire, tota­le­ment mécon­nais­sable dans le troi­sième et quatrième set à cause d’une douleur au dos, avant de fina­le­ment l’emporter en cinq sets.

Selon lui, la vérité est tout autre.

« Son arrêt, tout le monde sait que c’était à cause de crampes. Ça ne devrait pas se passer comme ça, il ne devrait pas s’ar­rêter. Je ne pense pas que ça ait eu une influence sur le match. Mais l’in­ten­sité à laquelle il a joué les derniers jeux résume tout. Si tu as une bles­sure au dos, elle reste là tout le temps. Je sais ce que c’est d’avoir des crampes, après cinq minutes ça passe parce que tu relâches, tu n’es plus compé­titif, puis tu récu­pères émotion­nel­le­ment et tu te sens de nouveau bien. Je sais comment ça fonctionne. »