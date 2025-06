Ce vendredi, Novak Djokovic a proba­ble­ment été confronté à un senti­ment de déjà vu face à Jannik Sinner lors de leur demi‐finale. Un adver­saire imbat­table dans n’im­porte quel schéma de jeu, c’est pour­tant ce que le Serbe repré­sen­tait quelques années aupa­ra­vant pour l’en­semble du circuit.

José Moron, rédac­teur en chef de Punto De Break, a mis en lumière cette obser­va­tion sur ses réseaux sociaux, en concluant que l’Italien serait le Djokovic 2.0.

Creo que Sinner es una versión 2.0 de Djokovic.



El serbio hoy sufrió en sus carnes lo que era él en 2011 o 2015. Un rival que no falla, lo devuelve todo a la línea, que redi­rige con una faci­lidad pasmosa, que te ahoga con el saque y el resto. Que es casi inju­gable.



« Je pense que Sinner est une version 2.0 de Djokovic. Le Serbe d’au­jourd’hui a vécu ce qu’il était en 2011 ou 2015. Un adver­saire qui ne rate jamais rien, qui ramène tout sur la ligne, qui redi­rige avec une faci­lité décon­cer­tante, qui vous étouffe au service comme au retour. Il est presque injouable. Je me souviens que Roger ou Nadal disaient à l’époque que Nole était imbat­table. Souvenez‐vous que Nole a réussi à enchaîner 43 victoires consé­cu­tives. Personne ne pouvait le battre. Jannik lui‐même admet avoir regardé des vidéos de lui pour s’amé­liorer. On pense inévi­ta­ble­ment à Nole dans beau­coup des actions de Sinner. Il est une version moderne de ce qu’é­tait Novak à cette époque, adapté au tennis moderne, où le jeu se joue à un rythme plus soutenu. De cette façon, Djokovic a ressenti aujourd’hui (vendredi) ce que ses adver­saires ressen­taient lorsqu’ils l’affrontaient il y a des années : ce senti­ment de ne pas voir où obtenir un point. Comme la vie est curieuse. »