Ce lundi, Rafael Nadal a proba­ble­ment joué son dernier match à Roland‐Garros. Défait logi­que­ment par Alexander Zverev, le roi de la terre battue a délivré une perfor­mance plus qu’honorable.

Dans l’émis­sion Sans Filet, notre confrère Benoît Maylin, estime qu’avec sa pres­ta­tion, le taureau de Manacor est loin d’avoir terni sa légende à Porte d’Auteuil.

⭐ « Je pense que Nadal ne reviendra pas. J’ai trouvé ça sublime parce qu’il est sorti avec les honneurs. Une légende, tu crois à son histoire jusqu’à la fin des temps. Nadal, c’est ça ! »



« Je n’y crois pas. Il y a plein de petites indi­ca­tions. Moi je regar­dais le clan quand Marc Maury annon­çait toutes les années de ses titres à Roland‐Garros. Moya était carré­ment en train de chialer. Sa soeur ne voulait pas regarder. Et à la fin du match, quand Nadal sert la main de Zverev, tu vois que : ‘ça y est quoi, c’est bon, j’ai lâché le dernier beau match de ma carrière à Roland‐Garros’. Et j’ai trouvé ça sublime, parce qu’il est sorti avec les honneurs, alors qu’on n’y croyait même pas. Et il a fait un énorme match. Là, il est sur le court Philippe‐Chatrier contre Zverev, tout le monde voulait voir ce truc, on ne parlait que de ça. Il est loin d’être ridi­cule. Une légende, tu crois à son histoire jusqu’à la fin des temps. Nadal, c’est ça ! »