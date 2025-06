Novak Djokovic a lâché une petite bombe, en lais­sant entendre que sa défaite contre Jannik Sinner en demi‐finale de Roland‐Garros, était peut‐être sa dernière appa­ri­tion à la Porte d’Auteuil.

Une hypo­thèse à laquelle ne croit pas du tout Luke Saville, ancien 23e joueur mondial de double. Récemment invité dans le podcast de l’Open d’Australie, il explique avoir la convic­tion que l’homme aux 24 titres en Grand Chelem sera encore de la partie à Paris, en 2026.

« Je pense qu’il sera là l’année prochaine et qu’il conti­nuera à jouer. Il a battu tous les records possibles et imagi­nables. J’ai l’im­pres­sion qu’en le regar­dant contre Sinner [à Roland Garros], c’était la première fois que je sentais qu’il n’y croyait pas. Je peux me tromper. Je pense qu’il estime que son niveau est encore assez bon pour atteindre les demi‐finales, les quarts de finale et peut‐être la finale d’un Grand Chelem, mais il devra proba­ble­ment battre deux de ces gars [Sinner et Alcaraz] pour gagner un Grand Chelem à l’avenir. Il aura une chance à Wimbledon, à cause du gazon. Il y a fait ses preuves ».