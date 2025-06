Jannik Sinner et Carlos Alcaraz ne se ressemblent en rien, pour­tant ils sont tous deux de grands cham­pions. L’un est plus réservé tandis l’autre touche par son naturel.

Des person­na­lités qui expliquent une popu­la­rité diffé­rente selon l’Italien Paolo Cane, ex‐26e mondial, lors d’un entre­tien accordé à Fanpage.it.

« Je pense que Sinner est trop poli, un cham­pion qui ne déraille jamais. Il fait toujours des décla­ra­tions impec­cables et mesu­rées. Alcaraz, en revanche, ressemble davan­tage à ce que nous sommes dans la vie de tous les jours. Quand Sinner gagne, il dit qu’il veut être avec ses parents, il célèbre en mangeant une pizza. Alcaraz, quant à lui, peut aller à la disco­thèque pour débou­cher des bouteilles. Les gens se reflètent dans un joueur en fonc­tion de leur carac­tère et de leur façon d’être. Alcaraz, avec ce côté un peu plus ‘fulgu­rant’, tandis que Sinner est plus réservé, et tout le monde ne comprend pas cela. »