Le court Philippe‐Chatrier de Roland‐Garros ont encore été le théâtre d’un match mémorable entre Novak Djokovic et Joao Fonseca, finalement remporté en cinq sets par le phénomène brésilien (4−6, 4–6, 6–3, 7–5, 7–5).
Pour l’ancien joueur français Laurent Rochette (ex‐202e mondial), ce duel a dépassé en termes de niveau de jeu la finale d’anthologie de l’an dernier entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« Est‐ce qu’on n’a pas vu le meilleur match à Roland‐Garros depuis des années et des années ? Moi, perso, je trouve que ce Djoko Fonseca est au‐dessus du Sinner‐Alcaraz en termes de niveau de jeu, mais très, très largement. Il y avait un scénario qui était complètement hallucinant. Il y a eu un niveau de jeu complètement lunaire. Honnêtement, j’étais présent sur la finale de Roland‐Garros. J’ai eu cette chance l’année dernière. Je n’ai pas vu un match avec un niveau de jeu aussi haut. Je n’ai pas vu un match avec autant de qualité dans tout, tout le temps, pendant 4h50. C’était juste incroyable comme match. Et je suis tellement heureux d’avoir pu être témoin de ce match. Par contre, on va être très, très clair. Il y a le Big 3 et il y a le reste du monde (…)
Quand je dis meilleur niveau que l’année dernière en finale, je justifie ça par le fait qu’Alcaraz et Sinner n’arrivent en général pas à bien jouer ensemble, et lors de la finale, ils n’ont quasi exclusivement joué ensemble qu’au 5e set, et c’était un match rempli de fautes directes comme souvent quand ils se jouent. Ce qu’on a vu entre Djokovic et Fonseca est différent, ils ont bien joué ensemble quasi tout le match et il y avait un niveau de jeu constamment élevé avec un Djokovic tellement fort tactiquement aux 2 premiers sets qu’il a empêché Fonseca de s’exprimer. »
Publié le samedi 30 mai 2026 à 12:48