Crédits Photo Corinne Dubreuil

Interrogé par nos soins hier, le directeur de l’Open 13 a bien voulu analyser la situation, notamment la « révolte » engagée par les joueurs suite à la décision prise par la direction de Roland-Garros. Toujours bien informé mais aussi au contact des plus grands noms du circuit, « Jeff » livre une analyse qui devrait être vérifiée dans les prochains jours : « Si vous faites des calculs, vous allez vite vous apercevoir que les revenus des joueurs du circuit, et notamment ceux du top 100, sont largement liés à leur performance lors des tournois du Grand Chelem. Certaines réactions sont à mettre sur le compte de certains égos un peu surdimensionnés. La fronde des joueurs va vite redescendre. On peut toujours discuter longtemps sur la méthode, mais à mon avis, il y avait urgence, il fallait se positionner »