Nous avons contacté Jean‐René Lisnard, le fonda­teur de l’Elite Tennis Center qui est installé à Cannes. Son senti­ment est partagé au sujet de la réforme du 5e set annoncée par les tour­nois du Grand Chelem.

« En fait, j’y vois du bon et du moins bon. D’un côté on peut penser que le super tie‐break va apporter du piment car il est décisif, d’un autre côté cela enlève une dimen­sion drama­tique avec des matchs qui sont devenus mythiques. C’est un peu une réponse de normand que je formule mais cela a été mon senti­ment en appre­nant cette nouvelle. Après, person­nel­le­ment je trou­vais aussi que c’était vrai­ment bien que chaque tournoi possède sa propre règle, je trou­vais cela cohé­rent. Cela avait un certain charme, c’est terminé, il va falloir l’accepter. »