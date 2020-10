Nous avons interrogé Jean-René Lisnard concernant la finale. Son avis est légèrement « biaisé » car nous savons qu’il est fan de Rafael Nadal. Mais son oeil technique nous permet d’appréhender plus facilement les enjeux de ce duel. « Je suis un fervent supporter de Nadal mais je vois Djokovic gagner même si j’espère me tromper. Je pense que le Serbe à un ascendant psychologique sur Rafa, qu’avec son jeu il t’étouffe petit à petit. En face Nadal devra prendre le jeu à son compte sans avoir trop de déchets et surtout en s’appuyant sur son fameux coup droit. Je pense qu’il en est capable mais cela est plus difficile que d’habitude à cause des conditions de jeu. La balle est souvent à hauteur de hanche, et à cette hauteur, Novak est toujours très efficace et impressionnant. Pour l’emporter Nadal devra donc être devant au score et parvenir à sortir le Serbe sur les côtés. Mais s’il y a trop de fautes, alors la sentence sera terrible car Djokovic est compact, et dans les grands matches il a montré qu’il était très très fort »