Deuxième épisode du bilan de Roland‐Garros par Jean‐René Lisnard, le fonda­teur de l’Elite Tennis Center basé à Cannes. Pour JR, le cava­lier seul d’Iga Swiatek au sein du tennis féminin est positif.

« Je connais bien Iga. Un ami m’en avait parlé et je l’avais donc observé quand elle avait 13 ans. Ce n’était pas la plus forte mais elle avait quelque chose. Sa domi­na­tion est une très bonne nouvelle pour le circuit féminin car il lui manquait un leader. Maintenant c’est le cas car on sait qu’Iga, comme pouvait le faire Ashleigh Barty d’ailleurs, est capable de rester au sommet long­temps, que pour la déloger, il faudra être forte et pas sur quelques tour­nois mais sur toute une saison. Cela va rendre plus visible le tennis féminin qui manque de stabi­lité au niveau de son élite. Trop souvent une fille arrive, réalise des grosses perfor­mances, et puis quelques mois plus tard, on en entend plus parler. »