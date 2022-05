L’argent dans le tennis peut être le nerf le guerre d’au­tant que la carrière d’une joueuse implique des dépenses impor­tantes. Léolia Jeanjean en a bien conscience et elle sait déjà que cette aven­ture à Roland‐Garros va changer sa vie.

« Je sais bien sûr ce que repré­sente le prize money que j’ai gagné. Je sais aussi que cela va me permettre de changer de cap et de program­ma­tion. Ces moyens et mon clas­se­ment vont me permettre de voyager, d’aller sur le circuit pour jouer des tour­nois de la WTA », a expliqué la Tricolore.

En effet, elle est déjà certaine de repartir avec un chèque de 125 800 euros, soit à peu près le montant de 152 RSA, la somme qu’elle touchait pour vivre récem­ment. Si elle atteint le quatrième tour, elle va monter d’un cran avec 220 000 euros.

De votre envoyé spécial à Roland‐Garros