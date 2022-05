Interrogée sur ce qui lui pesait le plus en ce moment, Léolia Jeanjean a expliqué que la pres­sion et les attentes de la « presse » étaient vrai­ment très chro­no­phage et qu’elle avait du mal à « assumer » ce nouveau statut.

« Les médias prennent beau­coup de place. C’est quelque chose dont je n’ai pas du tout l’ha­bi­tude, et où je ne me sens pas très à l’aise. Je pense que ce sera le plus dur à gérer. Après, le reste, je suis quel­qu’un d’assez simple, je ne me prend pas du tout la tête. Je vis le moment. Forcément, je suis très, très contente, mais je ne suis pas non plus dans l’eu­phorie, j’ai envie de dire. Juste, je savoure, et puis voilà » a déclaré la Tricolore.



Le souci, c’est qu’une fois la confé­rence terminée, elle a eu le malheur d’ac­cepter de donner son numéro de portable à une flopée de confrères et ça risque d’être l’embouteillage sur son télé­phone portable.

De votre envoyé spécial à Roland‐Garros