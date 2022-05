En confé­rence de presse, après son succès fou face à Pliskova, Léolia Jeanjean, comme sur le court, a déroulé. Franche et sincère, elle découvre un peu tout et profite à fond du fameux effet de surprise.

« Je suis vrai­ment surprise de ce qui m’ar­rive. J’avais un plan aujourd’hui. C’était celui de la faire courir et cela a parfai­te­ment fonc­tionné. Avant la premier tour, je ne pensais vrai­ment pas pouvoir l’emporter et là je sors une top joueuse, ex‑N°1 mondial, c’est un peu fou. Malgré tout je ne suis pas dans une forme d’eu­phorie, je prends cela comme un cadeau. Après c’est vrai aussi que les filles du circuit n’ont aucune idée de qui je suis, comment je joue. C’est un vrai avan­tage. Avant de rentrer sur le court, je connais­sais plutôt bien le jeu de Karolina et cela m’a forcé­ment aidée. »

De votre envoyé spécial à Roland‐Garros.