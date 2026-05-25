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Jessica Pegula au sujet de Sinner : « Avant, on disait la même chose de Novak Djokovic, en pensant que personne ne refe­rait jamais une telle perfor­mance. Et main­te­nant, on se dit : “Quelqu’un est déjà en train de recommencer »

Par
Laurent Trupiano
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Jessica Pegula a toujours eu une analyse assez prag­ma­tique de la vie sur le circuit mais aussi de son actua­lité. Interrogée au sujet du cas Sinner, elle est assez réaliste et ne voit pas vrai­ment comment l’Italien ne peut pas allé au bout de cette édition 2026.

« Évidemment, dans un sport comme le tennis, tout peut arriver, surtout dans un match au meilleur des cinq sets où de nombreux facteurs entrent en jeu.   Cependant, il semble presque inévi­table que ce que tout le monde attend se produise , notam­ment en l’ab­sence de Carlos Alcaraz. Je le répète, tout est possible et on ne sait jamais ce qui peut arriver dans un match ni si le corps de Jannik tiendra le coup pendant tout le tournoi. Mais  il est clai­re­ment le favori : personne ne joue mieux que lui . C’est tout simple­ment incroyable. Avant, on disait la même chose de Nole, en pensant que personne ne refe­rait jamais une telle perfor­mance. Et main­te­nant, on se dit : “Quelqu’un est déjà en train de recommencer »

Publié le lundi 25 mai 2026 à 08:45

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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