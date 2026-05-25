Jessica Pegula a toujours eu une analyse assez pragmatique de la vie sur le circuit mais aussi de son actualité. Interrogée au sujet du cas Sinner, elle est assez réaliste et ne voit pas vraiment comment l’Italien ne peut pas allé au bout de cette édition 2026.
« Évidemment, dans un sport comme le tennis, tout peut arriver, surtout dans un match au meilleur des cinq sets où de nombreux facteurs entrent en jeu. Cependant, il semble presque inévitable que ce que tout le monde attend se produise , notamment en l’absence de Carlos Alcaraz. Je le répète, tout est possible et on ne sait jamais ce qui peut arriver dans un match ni si le corps de Jannik tiendra le coup pendant tout le tournoi. Mais il est clairement le favori : personne ne joue mieux que lui . C’est tout simplement incroyable. Avant, on disait la même chose de Nole, en pensant que personne ne referait jamais une telle performance. Et maintenant, on se dit : “Quelqu’un est déjà en train de recommencer »
Publié le lundi 25 mai 2026 à 08:45