Jessica Pegula a toujours eu une analyse assez prag­ma­tique de la vie sur le circuit mais aussi de son actua­lité. Interrogée au sujet du cas Sinner, elle est assez réaliste et ne voit pas vrai­ment comment l’Italien ne peut pas allé au bout de cette édition 2026.

« Évidemment, dans un sport comme le tennis, tout peut arriver, surtout dans un match au meilleur des cinq sets où de nombreux facteurs entrent en jeu. Cependant, il semble presque inévi­table que ce que tout le monde attend se produise , notam­ment en l’ab­sence de Carlos Alcaraz. Je le répète, tout est possible et on ne sait jamais ce qui peut arriver dans un match ni si le corps de Jannik tiendra le coup pendant tout le tournoi. Mais il est clai­re­ment le favori : personne ne joue mieux que lui . C’est tout simple­ment incroyable. Avant, on disait la même chose de Nole, en pensant que personne ne refe­rait jamais une telle perfor­mance. Et main­te­nant, on se dit : “Quelqu’un est déjà en train de recommencer »