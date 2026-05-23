Très impliquée auprès de la WTA et de la fronde contre les tournois des Grands Chelem, Jessica Pegula s’est longuement exprimée sur ce sujet complexe en conférence de presse d’avant tournoi à Roland‐Garros.
Mais la joueuse américaine a également été invitée à s’exprimer sur la situation actuelle du circuit masculin, marquée par la blessure de Carlos Alcaraz et la domination sans partage de Jannik Sinner.
« Oui, le problème Jannik, je n’ai pas de réponse à ça. J’aimerais bien (sourit). Je ne pense pas que quelqu’un en ait une. C’est une question difficile. Je pense que moi‐même, je suis tout simplement stupéfaite par le niveau qu’il a réussi à atteindre. Maintenant que Carlos ne joue pas, on a un peu l’impression que l’inévitable va se produire. Évidemment, ce qu’il y a avec ce sport, c’est que tout peut arriver, tout est possible. On ne sait jamais ce qui va se passer dans un match ni comment ça va se dérouler, et s’il va rester en bonne santé pendant tout le tournoi, qui passe maintenant au meilleur des cinq sets. Il y a beaucoup d’autres facteurs. Je ne suis pas sûr d’avoir une réponse à ça, mais je pense qu’il est clairement le favori et qu’il joue le meilleur tennis du monde. C’est tout simplement incroyable. C’est drôle quand on voit ça, on disait souvent ça avec Novak Djokovic : « Oh, personne ne va refaire ça. » Et bien, quelqu’un commence déjà à le refaire. C’est fou de voir comment ces joueurs arrivent dans un tableau et comment les choses peuvent changer. »
Publié le samedi 23 mai 2026 à 18:08