Très impli­quée auprès de la WTA et de la fronde contre les tour­nois des Grands Chelem, Jessica Pegula s’est longue­ment exprimée sur ce sujet complexe en confé­rence de presse d’avant tournoi à Roland‐Garros.

Mais la joueuse améri­caine a égale­ment été invitée à s’ex­primer sur la situa­tion actuelle du circuit masculin, marquée par la bles­sure de Carlos Alcaraz et la domi­na­tion sans partage de Jannik Sinner.

« Oui, le problème Jannik, je n’ai pas de réponse à ça. J’aimerais bien (sourit). Je ne pense pas que quelqu’un en ait une. C’est une ques­tion diffi­cile. Je pense que moi‐même, je suis tout simple­ment stupé­faite par le niveau qu’il a réussi à atteindre. Maintenant que Carlos ne joue pas, on a un peu l’im­pres­sion que l’iné­vi­table va se produire. Évidemment, ce qu’il y a avec ce sport, c’est que tout peut arriver, tout est possible. On ne sait jamais ce qui va se passer dans un match ni comment ça va se dérouler, et s’il va rester en bonne santé pendant tout le tournoi, qui passe main­te­nant au meilleur des cinq sets. Il y a beau­coup d’autres facteurs. Je ne suis pas sûr d’avoir une réponse à ça, mais je pense qu’il est clai­re­ment le favori et qu’il joue le meilleur tennis du monde. C’est tout simple­ment incroyable. C’est drôle quand on voit ça, on disait souvent ça avec Novak Djokovic : « Oh, personne ne va refaire ça. » Et bien, quel­qu’un commence déjà à le refaire. C’est fou de voir comment ces joueurs arrivent dans un tableau et comment les choses peuvent changer. »