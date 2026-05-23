Accueil Roland Garros

Jessica Pegula : « Avec l’ab­sence de Carlos Alcaraz, on a un peu l’im­pres­sion que l’iné­vi­table va se produire »

Par
Thomas S
-
208

Très impli­quée auprès de la WTA et de la fronde contre les tour­nois des Grands Chelem, Jessica Pegula s’est longue­ment exprimée sur ce sujet complexe en confé­rence de presse d’avant tournoi à Roland‐Garros.

Mais la joueuse améri­caine a égale­ment été invitée à s’ex­primer sur la situa­tion actuelle du circuit masculin, marquée par la bles­sure de Carlos Alcaraz et la domi­na­tion sans partage de Jannik Sinner. 

« Oui, le problème Jannik, je n’ai pas de réponse à ça. J’aimerais bien (sourit). Je ne pense pas que quelqu’un en ait une. C’est une ques­tion diffi­cile. Je pense que moi‐même, je suis tout simple­ment stupé­faite par le niveau qu’il a réussi à atteindre. Maintenant que Carlos ne joue pas, on a un peu l’im­pres­sion que l’iné­vi­table va se produire. Évidemment, ce qu’il y a avec ce sport, c’est que tout peut arriver, tout est possible. On ne sait jamais ce qui va se passer dans un match ni comment ça va se dérouler, et s’il va rester en bonne santé pendant tout le tournoi, qui passe main­te­nant au meilleur des cinq sets. Il y a beau­coup d’autres facteurs. Je ne suis pas sûr d’avoir une réponse à ça, mais je pense qu’il est clai­re­ment le favori et qu’il joue le meilleur tennis du monde. C’est tout simple­ment incroyable. C’est drôle quand on voit ça, on disait souvent ça avec Novak Djokovic : « Oh, personne ne va refaire ça. » Et bien, quel­qu’un commence déjà à le refaire. C’est fou de voir comment ces joueurs arrivent dans un tableau et comment les choses peuvent changer. »

Publié le samedi 23 mai 2026 à 18:08

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥