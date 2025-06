De passage en confé­rence de presse ce lundi après sa défaite face à Loïs Boisson en huitièmes de finale de Roland‐Garros, Jessica Pegula a rendu hommage à son adver­saire tout en regret­tant son nombre impor­tant d’oc­ca­sions manquées.

« Honnêtement, je ne pense pas avoir été si surprise par son jeu. J’ai eu l’im­pres­sion que le match se dérou­lait exac­te­ment comme elle le souhai­tait, et c’est dommage pour moi. Je pense avoir fait du bon travail dans le premier set, mais en même temps, elle a clai­re­ment mieux servi. J’ai eu l’im­pres­sion qu’au premier set, elle ratait toutes ses amor­ties, puis au deuxième et au troi­sième, elle les a toutes réus­sies, et je n’ai pas vrai­ment bien géré ces points. Elle jouait comme je l’ima­gi­nais. Elle cher­chait des coups droits, frap­pait très haut, très fort, par moments. J’ai eu un million d’oc­ca­sions, mais ça n’a pas tourné comme je le souhai­tais dans ces moments importants. »