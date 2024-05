Après avoir raflé les Masters 1000 de Madrid et Rome, Iga Swiatek s’avance logi­que­ment comme l’im­mense favo­rite à sa propre succes­sion à Roland‐Garros.

Jessica Pegula, forfait pour le Grand Chelem pari­sien et qui s’est récem­ment exprimée pour NBC Sports sur la numéro 1 mondial, n’a pas tari d’éloges à son encontre, notam­ment concer­nant son jeu si impres­sion­nant sur terre battue.

« Oui, je l’ai jouée sur terre battue et sur dur. C’est une joueuse de terre battue. C’est sur ce modèle qu’elle joue. Elle s’est inspirée de Rafael Nadal. C’était son idole. Donc, ses frappes liftées, ses qualités athlé­tiques et sa capa­cité à trans­former la défense en attaque, ça vient de lui. Non seule­ment sa défense, mais aussi sa capa­cité à entrer et sortir du coin si rapi­de­ment, à tourner le point et à prendre la balle très tôt. Je pense que c’est quelque chose de spécial. Et sur la terre battue, elle a plus de temps pour le faire. Cela corres­pond à son jeu, avec des lifts lourds, et elle joue plus comme un homme, pour être honnête. »