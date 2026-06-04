Alors qu’il retrouvait à 30 ans les quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem, pour la première fois depuis l’US Open 2022 après avoir été plombé par les blessures ces dernières années, Matteo Berrettini a encore été lâché par son corps.
Diminué physiquement, visiblement touché à la hanche gauche, l’Italien a tenté de s’accrocher mais a finalement dû jeter l’éponge, les larmes aux yeux, face à son compatriote Matteo Arnaldi, à 7–5, 5–2 en faveur de ce dernier.
Au micro de TNT Sports, la légende Jim Courier a comparé le finaliste de Wimbledon 2021 à la plus célèbre des voitures italiennes.
« Pauvre Matteo, ce gars‐là a un physique de rêve pour ce sport. Un coup droit monstrueux, un service monstrueux, mais malheureusement pour lui, et c’est une question de génétique, il est bâti comme une Ferrari. Il passe beaucoup de temps au garage. Les Ferrari, quand elles roulent, sont peut‐être les meilleures voitures sur la route, mais elles tombent souvent en panne. Quand il est au meilleur de sa forme, il est l’un des meilleurs, mais son corps ne semble tout simplement pas tenir le coup. »
Publié le jeudi 4 juin 2026 à 11:54