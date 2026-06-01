La victoire de Joao Fonseca en quatre sets face à Casper Ruud met aussi en lumière la formi­dable perfor­mance réalisée par Novak Djokovic face au Brésilien.

D’ailleurs la très grosse décep­tion du Serbe après ce duel de dingues était comme une révé­la­tion car il savait mieux que quiconque que Joao avait pratiqué un tennis de très très haut niveau, supé­rieur d’ailleurs à celui proposé ce dimanche soir.

Declaração forte de Courier aqui : ele disse que Djokovic jogou um tênis de campeão contra o João e isso não foi sufi­ciente pra vencer o João e que se Djoko mantiver esse nível, ele ganha Wimbledon pic.twitter.com/Zu6dUI4KzS — Ana Rosa Amorim (@anartam) May 31, 2026

Tout cela Jim Courier, qui a quand même été numéro 1 mondial et qui a remporté quatre titres du Grand Chelem le sait aussi. Sur le plateau de Tennis Channel, il a donc évoqué le cas de Novak pour Wimbledon.

« Pour moi et cela ne fait aucun doute, si Novak reste en bonne santé et qu’il propose le même niveau de tennis que face à Joao, il a bien sur toutes ses chances pour remporter le titre à Wimbledon, j’en suis certain »

Il est vrai que personne ne se détache pour le moment pour ce Wimbledon 2026 et ce quel que soit la lauréat à Paris.

Sinner sera forcé­ment le favori logi­que­ment mais l’on sait aussi que c’est à Wimbledon que Djokovic a réalisé quelque part, les plus grands exploits de sa carrière.

Le Serbe a parti­cipé quand même à dix finales pour 7 titres.