La victoire de Joao Fonseca en quatre sets face à Casper Ruud met aussi en lumière la formidable performance réalisée par Novak Djokovic face au Brésilien.
D’ailleurs la très grosse déception du Serbe après ce duel de dingues était comme une révélation car il savait mieux que quiconque que Joao avait pratiqué un tennis de très très haut niveau, supérieur d’ailleurs à celui proposé ce dimanche soir.
Declaração forte de Courier aqui : ele disse que Djokovic jogou um tênis de campeão contra o João e isso não foi suficiente pra vencer o João e que se Djoko mantiver esse nível, ele ganha Wimbledon pic.twitter.com/Zu6dUI4KzS— Ana Rosa Amorim (@anartam) May 31, 2026
Tout cela Jim Courier, qui a quand même été numéro 1 mondial et qui a remporté quatre titres du Grand Chelem le sait aussi. Sur le plateau de Tennis Channel, il a donc évoqué le cas de Novak pour Wimbledon.
« Pour moi et cela ne fait aucun doute, si Novak reste en bonne santé et qu’il propose le même niveau de tennis que face à Joao, il a bien sur toutes ses chances pour remporter le titre à Wimbledon, j’en suis certain »
Il est vrai que personne ne se détache pour le moment pour ce Wimbledon 2026 et ce quel que soit la lauréat à Paris.
Sinner sera forcément le favori logiquement mais l’on sait aussi que c’est à Wimbledon que Djokovic a réalisé quelque part, les plus grands exploits de sa carrière.
Le Serbe a participé quand même à dix finales pour 7 titres.
Publié le lundi 1 juin 2026 à 09:45