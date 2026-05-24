Toujours en quête d’un premier titre en Grand Chelem, Alexander Zverev pourrait avoir une belle carte à jouer à Roland‐Garros, où il ne peut retrouver Jannik Sinner qu’en finale en l’absence du double tenant du titre, Carlos Alcaraz.
Interrogé par Eurosport, l’ancien numéro 1 mondial Jim Courier a glissé un conseil à l’Allemand.
« Si j’étais à la place d’Alexander Zverev, le joueur dont j’essaierais de m’inspirer, c’est Stan Wawrinka. Il peut connaître une évolution similaire. Wawrinka était un très bon joueur, mais il est devenu un grand joueur à l’approche de la trentaine, en gagnant en puissance sur son coup droit et en travaillant son service avec Magnus Norman. Et cela lui a permis de remporter trois tournois du Grand Chelem. Donc, c’est possible, et je ne pense pas que Zverev renoncera avant d’y être parvenu. »
Publié le dimanche 24 mai 2026 à 09:22