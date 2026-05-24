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Jim Courier : « Si j’étais à la place d’Alexander Zverev, il y a un joueur dont j’es­saie­rais de m’inspirer »

Par
Baptiste Mulatier
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Toujours en quête d’un premier titre en Grand Chelem, Alexander Zverev pour­rait avoir une belle carte à jouer à Roland‐Garros, où il ne peut retrouver Jannik Sinner qu’en finale en l’ab­sence du double tenant du titre, Carlos Alcaraz. 

Interrogé par Eurosport, l’an­cien numéro 1 mondial Jim Courier a glissé un conseil à l’Allemand. 

« Si j’étais à la place d’Alexander Zverev, le joueur dont j’es­saie­rais de m’ins­pirer, c’est Stan Wawrinka. Il peut connaître une évolu­tion simi­laire. Wawrinka était un très bon joueur, mais il est devenu un grand joueur à l’ap­proche de la tren­taine, en gagnant en puis­sance sur son coup droit et en travaillant son service avec Magnus Norman. Et cela lui a permis de remporter trois tour­nois du Grand Chelem. Donc, c’est possible, et je ne pense pas que Zverev renon­cera avant d’y être parvenu. »

Publié le dimanche 24 mai 2026 à 09:22

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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