Toujours en quête d’un premier titre en Grand Chelem, Alexander Zverev pour­rait avoir une belle carte à jouer à Roland‐Garros, où il ne peut retrouver Jannik Sinner qu’en finale en l’ab­sence du double tenant du titre, Carlos Alcaraz.

Interrogé par Eurosport, l’an­cien numéro 1 mondial Jim Courier a glissé un conseil à l’Allemand.

« Si j’étais à la place d’Alexander Zverev, le joueur dont j’es­saie­rais de m’ins­pirer, c’est Stan Wawrinka. Il peut connaître une évolu­tion simi­laire. Wawrinka était un très bon joueur, mais il est devenu un grand joueur à l’ap­proche de la tren­taine, en gagnant en puis­sance sur son coup droit et en travaillant son service avec Magnus Norman. Et cela lui a permis de remporter trois tour­nois du Grand Chelem. Donc, c’est possible, et je ne pense pas que Zverev renon­cera avant d’y être parvenu. »