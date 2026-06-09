Alexander Zverev remportera‐t‐il d’autres titres du Grand Chelem ou restera‐t‐il bloqué à un trophée majeur ?
C’est la question que se pose les observateurs après le sacre de l’Allemand de 29 ans à Roland‐Garros.
Pour Jim Courier, consultant pour TNT Sports, l’avenir idéal de Zverev ressemblerait à celui de Stan Wawrinka.
« On espère que cela lui permettra de se libérer du carcan qui semblait le paralyser dans des moments comme celui‐ci, et de s’en débarrasser pour toujours. Si vous êtes fan de Sascha Zverev, ce que vous espérez et souhaitez, c’est qu’il termine sa carrière à la manière de Stan Wawrinka. Il a remporté son premier titre majeur sur le tard, comme Stan, et Stan en a remporté trois », a estimé le quadruple lauréat en Grand Chelem dans des propos relayés par Tennis Head.
A noter qu’au‐delà de son titre à Roland‐Garros, Zverev possède déjà un palmarès impressionnant avec une médaille d’or olympique, deux Masters, sept Masters 1000, six ATP 500 et huit ATP 250.
Publié le mardi 9 juin 2026 à 09:51