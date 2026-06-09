Alexander Zverev remportera‐t‐il d’autres titres du Grand Chelem ou restera‐t‐il bloqué à un trophée majeur ?

C’est la ques­tion que se pose les obser­va­teurs après le sacre de l’Allemand de 29 ans à Roland‐Garros.

Pour Jim Courier, consul­tant pour TNT Sports, l’avenir idéal de Zverev ressem­ble­rait à celui de Stan Wawrinka.

« On espère que cela lui permettra de se libérer du carcan qui semblait le para­lyser dans des moments comme celui‐ci, et de s’en débar­rasser pour toujours. Si vous êtes fan de Sascha Zverev, ce que vous espérez et souhaitez, c’est qu’il termine sa carrière à la manière de Stan Wawrinka. Il a remporté son premier titre majeur sur le tard, comme Stan, et Stan en a remporté trois », a estimé le quadruple lauréat en Grand Chelem dans des propos relayés par Tennis Head.

A noter qu’au‐delà de son titre à Roland‐Garros, Zverev possède déjà un palmarès impres­sion­nant avec une médaille d’or olym­pique, deux Masters, sept Masters 1000, six ATP 500 et huit ATP 250.