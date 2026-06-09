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Jim Courier : « Si vous êtes fans d’Alexander Zverev, ce que vous espérez et souhaitez main­te­nant, c’est qu’il termine sa carrière à la manière de Stan Wawrinka »

Par
Baptiste Mulatier
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Alexander Zverev remportera‐t‐il d’autres titres du Grand Chelem ou restera‐t‐il bloqué à un trophée majeur ? 

C’est la ques­tion que se pose les obser­va­teurs après le sacre de l’Allemand de 29 ans à Roland‐Garros. 

Pour Jim Courier, consul­tant pour TNT Sports, l’avenir idéal de Zverev ressem­ble­rait à celui de Stan Wawrinka.

« On espère que cela lui permettra de se libérer du carcan qui semblait le para­lyser dans des moments comme celui‐ci, et de s’en débar­rasser pour toujours. Si vous êtes fan de Sascha Zverev, ce que vous espérez et souhaitez, c’est qu’il termine sa carrière à la manière de Stan Wawrinka. Il a remporté son premier titre majeur sur le tard, comme Stan, et Stan en a remporté trois », a estimé le quadruple lauréat en Grand Chelem dans des propos relayés par Tennis Head.

A noter qu’au‐delà de son titre à Roland‐Garros, Zverev possède déjà un palmarès impres­sion­nant avec une médaille d’or olym­pique, deux Masters, sept Masters 1000, six ATP 500 et huit ATP 250.

Publié le mardi 9 juin 2026 à 09:51

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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