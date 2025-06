Lors d’une inter­view passion­nante accordée à L’Equipe, avant la finale entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz à Roland‐Garros, l’an­cien numéro 1 mondial et quadruple lauréat en Grand Chelem, Jim Courier, a utilisé une méta­phore pour évoquer l’in­cons­tance dans le jeu de l’Espagnol.

« Une des phrases que j’uti­lise dans mes commen­taires, c’est que regarder Alcaraz, c’est comme regarder un batte­ment de coeur. Comme un cardio­fré­quen­ce­mètre, il monte et il descend. Il est rare­ment constant tout le temps, sauf contre Tommy Paul en quarts de finale (6−0, 6–1, 6–4). Mais il faut que les gens appré­cient vrai­ment cette période de sa carrière et s’en souviennent, car je ne sais pas s’il restera comme ça éter­nel­le­ment. Il va tirer les leçons de certaines défaites diffi­ciles, comme tout le monde, et comprendre que son manque de constance peut l’empêcher d’at­teindre certains objec­tifs. Il peau­fi­nera son jeu et fera alors de meilleurs choix. »