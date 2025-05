Consultant pour TNT Sports, le temps de la quin­zaine de Roland Garros, Jim Courier s’est exprimé sur Novak Djokovic, toujours présent sur le circuit, et dernier rescapé du « Big Three ».

Pour l’an­cien numéro un mondial, la fin de carrière de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem, ressemble à un passage de témoin avec Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. L’Américain fait le paral­lèle avec un Pete Sampras au crépus­cule de sa carrière, défait à Wimbledon en huitièmes de finale en 2001, par un Roger Federer émergent.

« C’est une chance qu’il soit encore là. Il n’est pas rede­vable au tennis, mais une partie de son travail consiste à donner un contexte à la gran­deur émer­gente de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. Comparons avec Federer au début de sa carrière. Sampras a été l’homme de la situa­tion à Wimbledon pendant de nombreuses années, puis Federer l’a battu et il a pris le relais. Donc, une partie du cadeau de Novak au tennis à ce stade de sa carrière est qu’il nous aide à comprendre à quel point Sinner et Alcaraz et des joueurs comme Jack Draper, s’ils ont l’oc­ca­sion de jouer à nouveau contre Novak, sont formi­dables », a analysé le quadruple cham­pion en Grand Chelem, sur le plateau de TNT Sports.