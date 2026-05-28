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Jim Courier sur Sinner, en grande diffi­culté : « C’est une blague. À aucun moment Jannik n’a dit qu’il était blessé. Cela dépasse les limites de l’équité »

Par
Thomas S
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1963

6–3, 6–2, 5–1. Alors qu’il se diri­geait vers une nouvelle victoire tran­quille, ce jeudi au deuxième tour de Roland‐Garros, Jannik Sinner a connu un énorme trou d’air sans qu’on ne connaisse la véri­table cause de celui‐ci. 

Après avoir perdu 15 points de suite en fin de troi­sième manche, le numéro 1 mondial est allé voir l’ar­bitre de chaise, Aurélie Tourte, sans dire préci­sem­ment le mal dont il souf­frait. Visiblement déso­rienté mais égale­ment touché au niveau de la hanche, il a béné­ficié d’un temps mort médical très géné­reux pour certains. 

C’est notam­ment l’avis de l’an­cien joueur améri­cain, Jim Courier, aux commen­taires du match sur TNT Sport. Et l’an­cien double vain­queur du Grand Chelem pari­sien n’y pas de main morte en expli­quant que Sinner est tout simple­ment avantagé. 

« Tourte a en quelque sorte orienté la discus­sion pour que Sinner soit emmené en salle de soins afin d’être examiné. C’est une blague. Ce sont des crampes, clai­re­ment. Les règles ne sont pas les mêmes pour les meilleurs joueurs. Tourte va devoir répondre à beau­coup de ques­tions, et la FFT devra aussi répondre. À aucun moment Sinner n’a dit qu’il était blessé. Retirer un joueur pour qu’il soit examiné dépasse les limites de l’équité. »

Publié le jeudi 28 mai 2026 à 15:07

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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