6–3, 6–2, 5–1. Alors qu’il se dirigeait vers une nouvelle victoire tranquille, ce jeudi au deuxième tour de Roland‐Garros, Jannik Sinner a connu un énorme trou d’air sans qu’on ne connaisse la véritable cause de celui‐ci.
Après avoir perdu 15 points de suite en fin de troisième manche, le numéro 1 mondial est allé voir l’arbitre de chaise, Aurélie Tourte, sans dire précisemment le mal dont il souffrait. Visiblement désorienté mais également touché au niveau de la hanche, il a bénéficié d’un temps mort médical très généreux pour certains.
C’est notamment l’avis de l’ancien joueur américain, Jim Courier, aux commentaires du match sur TNT Sport. Et l’ancien double vainqueur du Grand Chelem parisien n’y pas de main morte en expliquant que Sinner est tout simplement avantagé.
Jim Courier on TNT regarding Jannik Sinner cramp time out : « It’s clearly cramps…the rules are being bent for the top players. » pic.twitter.com/2zId9y10Z7— asud (@asud683385) May 28, 2026
« Tourte a en quelque sorte orienté la discussion pour que Sinner soit emmené en salle de soins afin d’être examiné. C’est une blague. Ce sont des crampes, clairement. Les règles ne sont pas les mêmes pour les meilleurs joueurs. Tourte va devoir répondre à beaucoup de questions, et la FFT devra aussi répondre. À aucun moment Sinner n’a dit qu’il était blessé. Retirer un joueur pour qu’il soit examiné dépasse les limites de l’équité. »
Publié le jeudi 28 mai 2026 à 15:07