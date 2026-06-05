Ancien 5e joueur mondial et désor­mais consul­tant pour Tennis Channel, Jimmy Arias a été invité à revenir sur le défaite rocam­bo­lesque d’Aryna Sabalenka contre Diana Shnaider en quarts de finale de Roland‐Garros.

Et l’Américaine a résumé avec ses mots le bour­bier dans lequel la Biélorusse s’est enfoncée.

« Tu imagines combien tu aurais gagné si tu avais parié sur la victoire de Francisco Cerúndolo alors qu’il était mené 6–3, 6–2, 5–1 face à Jannik Sinner, puis si tu avais égale­ment parié sur la défaite de Sabalenka alors qu’elle menait 6–3, 4–1 et avait deux breaks d’avance ? Vous seriez multi­mil­lion­naire. Quant à la façon dont Shnaider a renversé la situa­tion, je pense que Sabalenka s’est auto­dé­truite. Elle s’est crispée pour une raison ou une autre. C’est très étrange, car à 4–1 avec deux breaks d’avance, on est toujours large­ment en tête et on reste la meilleure joueuse si on joue son tennis. Les condi­tions n’étaient pas celles qu’elle apprécie. Il y avait beau­coup de vent — un peu comme les condi­tions dont elle s’était plainte lorsqu’elle avait perdu en finale l’année dernière. Nous avions aujourd’hui des vents d’environ 50 km/h. Les condi­tions ne semblaient pas la déranger jusqu’à ce que, soudain, elles le fassent. »