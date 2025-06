En finale de Roland‐Garros, Carlos Alcaraz a pris le meilleur sur Jannik Sinner, au terme d’une rencontre homé­rique de 5 h 30 de jeu (6−4, 7–6, 4–6, 6–7, 6–7).

Dans son podcast Advantage Connors, Jimmy Connors estime que ce succès le place dans de très bonnes condi­tions pour Wimbledon. Un autre Grand Chelem où il tentera de défendre son titre.

« Il sera inté­res­sant de voir ce qui va se passer avec Alcaraz. Sa confiance en lui doit être à son comble, car il doit savoir qu’il est en bonne forme physique, qu’il est assez fort menta­le­ment pour affronter le meilleur joueur du monde ou l’un des deux meilleurs joueurs du monde, et qu’il doit aborder un autre Grand Chelem, Wimbledon. Cela fait plaisir de voir Alcaraz et Sinner monter en puis­sance l’année dernière ou les deux années suivantes. Qui va se lever et prendre le contrôle ? Ces deux gars se sont vrai­ment démar­qués, surtout l’année dernière avec Sinner et le genre d’année qu’il a eu, mais Alcaraz avec les deux dernières années », a commenté l’Américain dans des propos rapportés par Sportskeeda.