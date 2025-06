Les décla­ra­tions d’Aryna Sabalenka après sa défaite en finale de Roland‐Garros contre Cori Gauff samedi dernier ont fait énor­mé­ment parler. Notamment criti­quée par Chris Evert, la numéro 1 mondiale a été défendu par Jimmy Connors, dont les propos tenus dans son podcast sont relayés par The Tennis Gazette.

« Après un match diffi­cile, que ce soit en finale, à Roland‐Garros, à Wimbledon ou ailleurs, tout le monde veut connaître vos impres­sions immé­dia­te­ment. Il serait peut‐être préfé­rable de laisser cinq minutes aux joueurs pour reprendre leur souffle. Mais ils veulent l’en­tendre tout de suite, ils veulent le scoop. Et ensuite, ils critiquent. C’est pour­quoi ça a toujours été diffi­cile pour moi. Ces types pensent savoir de quoi ils parlent alors qu’ils n’ont jamais rien fait. Vous pouvez rester assis là et dire que vous avez regardé telle­ment de tennis que vous savez ce que le joueur a en tête. Vous ne savez pas ce qu’il a tête ! Vous n’en avez aucune idée. Et d’ailleurs, tous les joueurs ne pensent pas la même chose, chacun est unique. Alors laissez les joueurs respirer un peu parfois. »