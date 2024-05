Déjà éliminée de Roland‐Garros après une défaite au deuxième tour face à Sofia Kenin, Caroline Garcia divise toujours autant, notam­ment à cause de son style de jeu ultra offensif et peu varié.

Interrogé à ce sujet, Jo‐Wilfried Tsonga, consul­tant pour Amazon Prime durant la quin­zaine, a estimé que la Lyonnaise devrait peut‐être essayer quelque chose de diffé­rent afin de faire évoluer son jeu.

« Je la côtoie un peu de temps en temps et c’est vrai qu’elle évite beau­coup le sujet. Elle a évidem­ment ses certi­tudes, c’est une grande cham­pionne, elle a gagné de sacrés tour­nois déjà. Mais les meilleurs joueurs arrivent à un moment à se dire : ‘Bon, ça, ça ne marche pas, comment je peux faire pour essayer d’être meilleur ?’ Aujourd’hui, elle est dans cette situation‐là et doit effec­ti­ve­ment se dire : ‘Qu’est‐ce que je dois faire de mieux ? Est‐ce que je ne dois pas accepter le discours d’autres personnes qui pour­rait me permettre de trouver des solutions ?’ »