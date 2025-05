Consultant pour Prime Vidéo, Jo‐Wilfried Tsonga a avoué sur le plateau se recon­naître parti­cu­liè­re­ment en un jeune joueur fran­çais, tout juste éliminé au deuxième tour de Roland‐Garros.

Au‐delà du résultat et du jeu, c’est l’at­ti­tude de Giovanni Mpetshi Perricard qui a conquis l’an­cien numéro 5 mondial.

« Je l’aime beau­coup (Mpetshi Perricard). Il a un jeu qui se rapproche énor­mé­ment du mien, ou en tout cas j’ai l’im­pres­sion de me retrouver un peu en lui. Alors c’est sûr qu’il a 15 centi­mètres de plus que moi, mais dans l’état d’es­prit, c’est vrai que je pour­rais me calquer sur son jeu. C’est pour ça que je le suis. Moi ce que j’ai aimé, c’est quand même l’at­ti­tude. Encore une fois, puis­qu’il n’a pas lâché, il a été mené dans ce troi­sième set, il a été breaké dans ce troi­sième set. On pensait que c’était fini, fina­le­ment il a renversé la tendance, il a été très stoïque, il ne s’est pas agacé du fait de perdre, il a continué à se battre, et il était pas loin de retourner ce match. Après oui, ce sont des joueurs qui ont encore besoin d’ex­pé­rience. Mais, j’es­père pour lui qu’il va conti­nuer de progresser comme il le fait ces derniers temps. Il faut digérer certaines choses. »