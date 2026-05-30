Le superbe parcours de Moïse Kouame à Roland‐Garros s’est arrêté au troisième tour. Le Français de 17 ans s’est incliné face au 36e joueur mondial, Alejandro Tabilo, en quatre manches (4−6, 6–3, 6–4, 7–6 [9]).
Au micro de Prime Video, Jo‐Wilfried Tsonga s’est projeté sur la suite de la carrière de son jeune compatriote, tout en lui adressant quelques précieux conseils.
« On a un espoir français, on a le droit de le dire, mais une fois qu’on a dit tout ça, il faut quand même le protéger et c’est à nous aussi de l’aider à y aller, peu importe la manière dont on va l’aider. Et je crois que l’aider à y aller c’est pas forcément lui rabâcher toute la journée qu’il est bon, qu’il est exceptionnel. Ce n’est pas ce qu’il a envie d’entendre. Ce qu’il a envie d’entendre, c’est comment je peux continuer à progresser, et pas se mettre de limites non plu. Aujourd’hui il ne vise pas le top 100, car pour lui c’est anecdotique. Ce qui va être important, c’est de continuer à progresser sur tous les coups et de faire de chaque coup un coup fort, parce qu’on se rend compte que dans le tennis moderne, le but c’est de combler les lacunes. Ce n’est plus d’avoir un coup fort ou deux comme on pouvait avoir dans le passé. Moi, par exemple, j’avais un gros service, un gros coup droit, et mon revers n’était pas un coup faible, mais ce n’était pas un coup fort. Aujourd’hui pour lui ce qui va être important c’est d’être fort physiquement, d’avoir un gros coup droit, un gros revers, un gros service, un gros retour, et une très bonne volée. »
Publié le samedi 30 mai 2026 à 21:55