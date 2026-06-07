Alors que tout semblait aller comme sur des roulettes pour Alexander Zverev après un premier remporté 6–1 face à Flavio Cobolli, l’Allemand est retombé dans ses travers en deve­nant de plus en plus passif et en subis­sant le jeu et les prises de risque de l’Italien.

Battu 6 jeux à 4 dans la deuxième manche, Zverev a été invité par Jo‐Wilfried Tsonga, consul­tant Prime Video, a faire preuve de beau­coup plus d’agres­si­vité au risque de le payer très cher.

« Je crois que si Zverev n’est pas plus agressif et qu’il continue de jouer son revers au lieu de son coup droit, cela va être très compliqué. En fait, il s’échappe de ses respon­sa­bi­lités. Il y a des balles qu’il doit prendre en coup droit, même s’il pense que ce coup est moins bon, c’est le jeu de le faire. Et quand il joue en revers, il se relance dans des échanges. »