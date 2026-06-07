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Jo‐Wilfried Tsonga après la deuxième set remporté par Cobolli en finale : « Zverev s’échappe de ses responsabilités »

Par
Thomas S
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Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 27/05/2026 -

Alors que tout semblait aller comme sur des roulettes pour Alexander Zverev après un premier remporté 6–1 face à Flavio Cobolli, l’Allemand est retombé dans ses travers en deve­nant de plus en plus passif et en subis­sant le jeu et les prises de risque de l’Italien.

Battu 6 jeux à 4 dans la deuxième manche, Zverev a été invité par Jo‐Wilfried Tsonga, consul­tant Prime Video, a faire preuve de beau­coup plus d’agres­si­vité au risque de le payer très cher. 

« Je crois que si Zverev n’est pas plus agressif et qu’il continue de jouer son revers au lieu de son coup droit, cela va être très compliqué. En fait, il s’échappe de ses respon­sa­bi­lités. Il y a des balles qu’il doit prendre en coup droit, même s’il pense que ce coup est moins bon, c’est le jeu de le faire. Et quand il joue en revers, il se relance dans des échanges. »

Publié le dimanche 7 juin 2026 à 17:09

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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