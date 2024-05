Interpellé par Marion Bartoli, sur le plateau de Prime Video, concer­nant son niveau d’in­for­ma­tions à propos de Rafael Nadal qui sera opposé à Alexander Zverev au premier tour de Roland‐Garros ce lundi après‐midi, Jo‐Wilfried Tsonga ne s’est pas démonté.

🗣️ @tsonga7 à propos de Rafael Nadal : « À l’en­traî­ne­ment, il a battu tout le monde. » #RolandGarros pic.twitter.com/ldOPqFgKsm — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 26, 2024

« La seule chose que je sais, c’est que dans les couloirs, il se dit qu’à l’en­trai­ne­ment il a battu tout le monde, qu’il joue à nouveau très bien. On voit des membres de son équipe qui font certaines décla­ra­tions en disant : ‘Rafa, il n’a jamais été aussi bien, Rafa il est en plein forme, Rafa il est comme neuf…’ Cela va être inté­res­sant de voir ce que ça va donner. Cela reste un grand cham­pion et cet envi­ron­ne­ment va révéler ce qu’il a toujours été, c’est à dire un immense cham­pion. Ee pense qu’il va faire son match et il aura un match sérieux face à Alexander Zverev. »