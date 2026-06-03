A l’issue de la victoire de Jakob Mensik qui a offert un jeu tourné vers l’avant, Jo‐Wilried Tsonga, consultant pour Prime Vidéo a résumé à sa manière le jeu du Tchèque qui ouvre la voie vers autre chose que les frappeurs de fond de court.
« Je comprends le jeu de Jakob, je sais ce qu’il veut faire, je m’y retrouve. Cela ressemble parfaitement à ce que je tentais de faire dans ma carrière mais avec un revers long de logne d’une qualité incroyable, ce que je ne maitrisais pas. Et puis Jakob a aussi démontré sur ce duel que la volée existe encore dans le tennis moderne, que c’est une arme fatale pour terminer les points alors que l’on nous explique souvent qu’il est impossible de monter au filer dans le tennis moderne que l’on se fait transpercer à chaque fois, c’est totalement faux et Jakob l’a prouvé ce soir alors qu’en face il avait Joao Fonseca »
Publié le mercredi 3 juin 2026 à 08:45