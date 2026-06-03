A l’issue de la victoire de Jakob Mensik qui a offert un jeu tourné vers l’avant, Jo‐Wilried Tsonga, consul­tant pour Prime Vidéo a résumé à sa manière le jeu du Tchèque qui ouvre la voie vers autre chose que les frap­peurs de fond de court.

« Je comprends le jeu de Jakob, je sais ce qu’il veut faire, je m’y retrouve. Cela ressemble parfai­te­ment à ce que je tentais de faire dans ma carrière mais avec un revers long de logne d’une qualité incroyable, ce que je ne maitri­sais pas. Et puis Jakob a aussi démontré sur ce duel que la volée existe encore dans le tennis moderne, que c’est une arme fatale pour terminer les points alors que l’on nous explique souvent qu’il est impos­sible de monter au filer dans le tennis moderne que l’on se fait trans­percer à chaque fois, c’est tota­le­ment faux et Jakob l’a prouvé ce soir alors qu’en face il avait Joao Fonseca »