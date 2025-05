« Si je dois choisir entre les juges de ligne ou la tech­no­logie, je suis plutôt partisan de la tech­no­logie. Je dirais que c’est plus précis et ça fait gagner du temps », décla­rait ce lundi Novak Djokovic à propos de la dispa­ri­tion des juges de ligne, à l’ex­cep­tion de Roland‐Garros.

Interrogé à ce sujet sur Prime Video, Jo‐Wilfried Tsonga a exprimé son désac­cord avec un certain sarcasme, esti­mant que la porte était désor­mais grande ouverte vers la déshumanisation.

« Je ne suis pas tout à fait d’ac­cord avec Novak Djokovic. Cela fait partie de notre patri­moine que d’avoir des juges de lignes comme ça fait partie de notre patri­moine d’avoir des arbitres ou des ramas­seurs de balle. Je pars du prin­cipe que si demain on enlève les juges de ligne, on devrait aussi enlever les arbitres et peut‐être nous mette un écran avec quel­qu’un qui inter­vient par vidéo pour faire l’ar­bitre. Il y a une déshu­ma­ni­sa­tion. On pour­rait aussi mettre des robots avec des puces dans les balles et évidem­ment remplacer les spec­ta­teurs avec de la réalité augmenté. »