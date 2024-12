Le podcast de Gaël Monfils inter­ro­geant Jo‐Wilfried Tsonga est une mine d’or pour les passion­né­syou . Interrogé au sujet de l’am­biance à Roland‐Garros pour savoir si elle était sur‐côtée ou sous‐côtée, Jo a été catégorique.

« Vraiment sous côtée je pense. En fait on s’at­tarde trop sur les grands courts or l’am­biance c’est aussi les courts « exté­rieurs » où l’on peut presque toucher son cham­pion. Après c’est vrai que le central est souvent désert dans la première couronne mais après je peux dire que ça pousse très très fort. Je me souviens par exemple de mon quart de finale face à Djokovic où je perds en ayant eu 3 balles de matchs, c’était tota­le­ment dingue. Je me souvient d’un coup droi que je balance et la foule qui se soulève, c’était fou. Après je trouve que Roland‐Garros avait perdu un peu de sa superbe et puis le nouveau stade est arrivé avec les toits, plus d’es­pace, il a vrai­ment rattraper le « retard » et en terme d’am­biance il est monté d’un cran »