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Jo‐Wilfried Tsonga lance un appel à la Fédération fran­çais de tennis : « Il va falloir qu’on trouve une solu­tion en commun à ce sujet »

Par
Thomas S
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En quelque sorte concur­rent de la FFT avec son académie, la All In, située dans l’est de Lyon, à Décines, Jo‐Wilfried Tsonga, inter­rogé sur le bilan du tennis fran­çais lors de cette édition 2026 de Roland‐Garros, a surtout tenu à pointer du doigt un problème récur­rent et commun à toutes les struc­tures : les blessures.

Du coup, au micro d’Amazon Prime Video, l’ex‐5e joueur mondial a lancé comme un appel aux diffé­rentes instances pour régler cette problé­ma­tique importante. 

« Je trouve qu’on (la FFT et les acadé­mies) a tous un souci de bles­sure. On a beau­coup de joueurs qui sont blessés et qui sont retardés dans leur ascen­sion. J’en ai fait partie, je pense que Lucas (Pouille) est très bien placé pour en parler et il va falloir qu’on trouve une solu­tion en commun, que ce soit la Fédération ou les acadé­mies. Il faut qu’on trouve un système qui nous permettent de faire en sorte que ces jeunes ne soient pas blessés. »

Publié le mardi 2 juin 2026 à 19:59

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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