En quelque sorte concurrent de la FFT avec son académie, la All In, située dans l’est de Lyon, à Décines, Jo‐Wilfried Tsonga, interrogé sur le bilan du tennis français lors de cette édition 2026 de Roland‐Garros, a surtout tenu à pointer du doigt un problème récurrent et commun à toutes les structures : les blessures.
Du coup, au micro d’Amazon Prime Video, l’ex‐5e joueur mondial a lancé comme un appel aux différentes instances pour régler cette problématique importante.
🤔 L’avis de nos consultants sur le parcours des français à Roland‐Garros.#RolandGarros pic.twitter.com/JeHbkNMuHL— Prime Video Sport France (@PVSportFR) June 2, 2026
« Je trouve qu’on (la FFT et les académies) a tous un souci de blessure. On a beaucoup de joueurs qui sont blessés et qui sont retardés dans leur ascension. J’en ai fait partie, je pense que Lucas (Pouille) est très bien placé pour en parler et il va falloir qu’on trouve une solution en commun, que ce soit la Fédération ou les académies. Il faut qu’on trouve un système qui nous permettent de faire en sorte que ces jeunes ne soient pas blessés. »
Publié le mardi 2 juin 2026 à 19:59