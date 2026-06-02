En quelque sorte concur­rent de la FFT avec son académie, la All In, située dans l’est de Lyon, à Décines, Jo‐Wilfried Tsonga, inter­rogé sur le bilan du tennis fran­çais lors de cette édition 2026 de Roland‐Garros, a surtout tenu à pointer du doigt un problème récur­rent et commun à toutes les struc­tures : les blessures.

Du coup, au micro d’Amazon Prime Video, l’ex‐5e joueur mondial a lancé comme un appel aux diffé­rentes instances pour régler cette problé­ma­tique importante.

🤔 L’avis de nos consul­tants sur le parcours des fran­çais à Roland‐Garros.#RolandGarros pic.twitter.com/JeHbkNMuHL — Prime Video Sport France (@PVSportFR) June 2, 2026

« Je trouve qu’on (la FFT et les acadé­mies) a tous un souci de bles­sure. On a beau­coup de joueurs qui sont blessés et qui sont retardés dans leur ascen­sion. J’en ai fait partie, je pense que Lucas (Pouille) est très bien placé pour en parler et il va falloir qu’on trouve une solu­tion en commun, que ce soit la Fédération ou les acadé­mies. Il faut qu’on trouve un système qui nous permettent de faire en sorte que ces jeunes ne soient pas blessés. »