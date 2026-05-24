Invité ce dimanche matin de l’émis­sion « Stephen Brunch » sur RMC Sport, Jo‐Wilfried Tsonga a forcé­ment été inter­rogé sur la triste nouvelle qui a frappé Roland‐Garros et le tennis fran­çais ces dernières heures : le forfait du numéro 1 fran­çais, Arthur Fils.

Et si le Manceau a estimé que son jeune compa­triote avait pris la bonne déci­sion, il ne s’est en revanche pas montré très opti­miste concer­nant Wimbledon, qui aura lieu du 29 juin au 12 juillet.

🗣💬« Il n’a que 21 ans. Il a devant lui 15 Roland‐Garros à jouer. Il doit se préserver et pas prendre de risques. Je crois qu’il faut se présenter que si tu peux gagner«



Jo‐Wilfried Tsonga comprend la déci­sion d’Arthur Fils de renoncer à parti­ciper au Grand Chelem pari­sien. pic.twitter.com/wKZ1yUBwHq — RMC Sport (@RMCsport) May 24, 2026

« Moi, je crois pas que ce soit un coup d’arrêt, juste­ment. Je crois qu’il faut se préserver quand on va pas bien. Je crois qu’Arthur, il n’a que 21 ans, il va en jouer des Roland‐Garros, il en a devant lui peut‐être une quin­zaine. Le but étant de conti­nuer à progresser et de faire en sorte que le corps récu­père et surtout ne pas prendre de risque. Je suis assez adepte fina­le­ment de se présenter seule­ment quand on a l’am­bi­tion de pouvoir gagner. Et j’ose croire qu’il prend la bonne déci­sion en faisant ça, en rédui­sant fina­le­ment le moment où il va être à 100%. Il aura toute une série de tour­nois qui vont venir cet été, il y a l’US Open encore, éven­tuel­le­ment Wimbledon, même si je pense que cela ne va pas être évident d’être prêt pour Wimbledon aussi. Mais, pour lui, l’ob­jectif vrai­ment c’est de retrouver son corps à 100%, de pouvoir jouer et de pouvoir nous régaler. »