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Jo‐Wilfried Tsonga, pas très opti­miste pour Arthur Fils : « Cela ne va pas être évident d’être prêt pour Wimbledon »

Par
Thomas S
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Invité ce dimanche matin de l’émis­sion « Stephen Brunch » sur RMC Sport, Jo‐Wilfried Tsonga a forcé­ment été inter­rogé sur la triste nouvelle qui a frappé Roland‐Garros et le tennis fran­çais ces dernières heures : le forfait du numéro 1 fran­çais, Arthur Fils.

Et si le Manceau a estimé que son jeune compa­triote avait pris la bonne déci­sion, il ne s’est en revanche pas montré très opti­miste concer­nant Wimbledon, qui aura lieu du 29 juin au 12 juillet. 

« Moi, je crois pas que ce soit un coup d’arrêt, juste­ment. Je crois qu’il faut se préserver quand on va pas bien. Je crois qu’Arthur, il n’a que 21 ans, il va en jouer des Roland‐Garros, il en a devant lui peut‐être une quin­zaine. Le but étant de conti­nuer à progresser et de faire en sorte que le corps récu­père et surtout ne pas prendre de risque. Je suis assez adepte fina­le­ment de se présenter seule­ment quand on a l’am­bi­tion de pouvoir gagner. Et j’ose croire qu’il prend la bonne déci­sion en faisant ça, en rédui­sant fina­le­ment le moment où il va être à 100%. Il aura toute une série de tour­nois qui vont venir cet été, il y a l’US Open encore, éven­tuel­le­ment Wimbledon, même si je pense que cela ne va pas être évident d’être prêt pour Wimbledon aussi. Mais, pour lui, l’ob­jectif vrai­ment c’est de retrouver son corps à 100%, de pouvoir jouer et de pouvoir nous régaler. »

Publié le dimanche 24 mai 2026 à 16:36

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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