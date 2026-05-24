Invité ce dimanche matin de l’émission « Stephen Brunch » sur RMC Sport, Jo‐Wilfried Tsonga a forcément été interrogé sur la triste nouvelle qui a frappé Roland‐Garros et le tennis français ces dernières heures : le forfait du numéro 1 français, Arthur Fils.
Et si le Manceau a estimé que son jeune compatriote avait pris la bonne décision, il ne s’est en revanche pas montré très optimiste concernant Wimbledon, qui aura lieu du 29 juin au 12 juillet.
🗣💬« Il n’a que 21 ans. Il a devant lui 15 Roland‐Garros à jouer. Il doit se préserver et pas prendre de risques. Je crois qu’il faut se présenter que si tu peux gagner«— RMC Sport (@RMCsport) May 24, 2026
Jo‐Wilfried Tsonga comprend la décision d’Arthur Fils de renoncer à participer au Grand Chelem parisien. pic.twitter.com/wKZ1yUBwHq
« Moi, je crois pas que ce soit un coup d’arrêt, justement. Je crois qu’il faut se préserver quand on va pas bien. Je crois qu’Arthur, il n’a que 21 ans, il va en jouer des Roland‐Garros, il en a devant lui peut‐être une quinzaine. Le but étant de continuer à progresser et de faire en sorte que le corps récupère et surtout ne pas prendre de risque. Je suis assez adepte finalement de se présenter seulement quand on a l’ambition de pouvoir gagner. Et j’ose croire qu’il prend la bonne décision en faisant ça, en réduisant finalement le moment où il va être à 100%. Il aura toute une série de tournois qui vont venir cet été, il y a l’US Open encore, éventuellement Wimbledon, même si je pense que cela ne va pas être évident d’être prêt pour Wimbledon aussi. Mais, pour lui, l’objectif vraiment c’est de retrouver son corps à 100%, de pouvoir jouer et de pouvoir nous régaler. »
Publié le dimanche 24 mai 2026 à 16:36