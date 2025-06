Présent ce vendredi sur le plateau de Prime Video à l’oc­ca­sion des demi‐finales mascu­lines de Roland‐Garros, Jo‐Wilfried Tsonga a été inter­rogée sur Loïs Boisson, auteur d’un fabu­leux parcours et désor­mais sous le feu des tous les projec­teurs. Et selon lui, le plus dur commence.

« Aujourd’hui, c’est un nouveau métier qui va commencer pour elle. Je la voyais déjà ce (vendredi) matin en bas de l’hôtel avec les caméras partout et la presse autour d’elle. Cela m’a quand même mis une petite boule au ventre car je crois qu’elle ne se rend pas encore compte dans quoi elle s’embarque. Ça va être un long chemin encore et à sa place, je ferais exac­te­ment comme elle a dit : rester elle‐même en amélio­rant deux ou trois choses. »